S’acosta la gran final de la 66a edició del Festival d’Eurovisió, que se celebrarà a Torí, i quan queden quinze dies de la data, les primeres delegacions s’han instal·lat a la ciutat d’Itàlia. Durant el dia d’avui, nombrosos concursants han pogut pujar a l’escenari per assajar de cara a les semifinals. Iniciades les proves de diverses delegacions, s’ha anunciat un problema tècnic en l’estructura del recinte.

Fa uns mesos es va avançar una primera versió de l’escenari d’aquesta edició. Hi destacava com a element distintiu d’altres anys el Sol, un conjunt de semicercles verticals mòbils que podien ser utilitzats durant les actuacions.

Aquest mateix dissabte Albània, Letònia, Lituània, Suïssa, Holanda, Moldàvia, Eslovènia, Ucraïna i Bulgària pujaven a l’Alpa Alpitour, on tindrà lloc l’esdeveniment per assajar. En els primers intents, els arcs del decorat han patit una sèrie de fallades tècniques que no els permeten moure’s a la velocitat prevista i que condicionen la posada en escena d’aquelles delegacions que tenien previst utilitzar-los en els seus números musicals.

Segons les primeres impressions, el problema podria no ser solucionat a temps per a la gran final del festival, ja que tan sols falten 15 dies per a la seva celebració. Els països afectats per aquest inconvenient es veuen obligats a modificar substancialment les seves propostes escèniques de manera urgent i amb els assajos ja iniciats.