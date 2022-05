Després de la gran acollida que va tenir la seva primera temporada, estrenada a Espanya el 2020, la plataforma catalana Filmin ha confirmat que el pròxim dimarts 31 de maig arribaran al seu catàleg els episodis de la segona tanda de Parliament. Ambientada al si del Parlament Europeu, la comèdia francobelga creada per Noé Debré relata les gestes de Samy Kantor (Xavier Lacaille), un voluntariós i una mica maldestre assistent parlamentari que en la primera temporada s’estrenava al Parlament Europeu descobrint els secrets i les contradiccions de la política europea.

Segons ha informat Filmin en un comunicat, en aquesta segona temporada, que consta d’un total de deu lliuraments, Samy, una mica més experimentat i segur de si mateix, es convertirà en l’assistent de Valentine Cantel, una ambiciosa eurodiputada que acaba de ser elegida a les eleccions. Amb un paquet de propostes per salvar els oceans com a cavall de batalla, Samy a més estrenarà parella (Lydia, una jove i entusiasta ecologista) i se les tornarà a veure amb alguns dels personatges de la primera temporada, com Rose Pilkington (ara convertida en una conspiradora mediocre) o l’eurodiputat francès Michel Specklin, interpretat per Philippe Duquesne.