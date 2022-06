Es confirmen els rumors. Shakira i Gerard Piqué han anunciat a través d’un comunicat que se separen després de 12 anys de relació. La ja exparella ha emès un escrit conjunt que ha recollit l’agència Efe: «Lamentem confirmar que ens estem separant. Pel benestar dels nostres fills, que són la nostra màxima prioritat, demanem respecte a la privacitat. Gràcies per la seva comprensió».

Aquest fet, no obstant, no resulta sorprenent tenint en compte els rumors que han circulat les últimes setmanes. Aquests apuntaven a una presumpta relació del futbolista amb una altra dona, tot i que és una fet que no s’ha pogut confirmar.

Shakira i Piqué es van conèixer ja fa12 anys, durant el Mundial de futbol en què ell jugava per Espanya i ella es va encarregar de posar veu a l’himne de l’esdeveniment, amb el mític ‘Waka Waka’. El futbolista va reconèixer que va conèixer la cantant poc abans que comencés l’esdeveniment futbolístic.

No obstant, la parella no va fer oficial la seva relació fins a un any més tard. Ràpidament la intèrpret de ‘Te felicito’ es va mudar a Barcelona per estar amb el català. Un any després van anunciar l’embaràs de la cantant, que va donar a llum el Milan, el seu primer fill. El 2015, va arribar un segon fill que va ampliar la família, la Sasha.

L’última imatge pública que es té de tots dos data d’octubre del 2021, fa vuit mesos. Tan sols es va poder veure una instantània el 14 de febrer que Shakira va pujar al seu Instagram per felicitar-lo el dia dels enamorats. De moment no se sap res més sobre la seva separació, però s’ha de recordar que la parella no va arribar a casar-se en cap moment.