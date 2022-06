Rapa, el thriller criminal dels creadors de Hierro, que es va estrenar el passa mes de maig a Movistar Plus +, tindrà una segona temporada. Segons destaca la plataforma en un comunicat, la ficció protagonitzada per Javier Cámara i Mónica López «s’ha confirmat com un gran èxit de crítica i audiència que ha situat la sèrie com la millor estrena de la temporada». Creada per Pepe Coira i Fran Araújo, la sèrie original Movistar Plus+ tindrà una segona temporada que traslladarà la seva trama al municipi gallec de Ferrol, on es desenvoluparà un cas sense resoldre i que farà treballar de valent a la parella formada per Maite i Tomás.