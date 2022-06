Enquesta: Qui creus que guanyarà 'Eufòria'?

Núria, Mariona o Trinquell? Un dels tres es proclamarà guanyador aquesta nit (22.05) del concurs musical de TV3 Eufòria. El talent-show de la cadena catalana ha estat una de les revelacions de la temporada i ha obtingut un gran èxit d'audiència a més de crear un fenomen 'fandom' entre els més joves.

Poca cosa se sap de la gala final d'aquesta nit, a part que hi actuarà el grup barceloní Sidonie i un altre convidat especial. De les cançons que interpretaran els finalistes només se sap que seran en català o anglès, unes escollides pels mateixos cantants i d'altres pel jurat del concurs.

Per escollir el guanyador, el concurs constarà de dues rondes. A la primera, els tres finalistes cantaran i el públic, a través de l'aplicació de TV3, votarà la seva actuació preferida. Els dos més votats en aquesta ronda passaran a l'última, i l'altre, quedarà en 3a posició. La segona ronda, tornaran a cantar i el públic tornarà a votar el seu preferit, que serà proclamat campió.

Especial 'Eufòria es mou'

Abans de la gran final, TV3 oferirà un especial a partir de les 19.30, presentat per Jordi Gil. El programa mostrarà com viuen la gala els familiars i les poblacions dels finalistes, a més de mostrar el que s'amaga darrere la gala: el maquillatge, la reunió prèvia dels 'coach', els camerinos i un munt de secrets que de ben segur que els fans agrairan conèixer.

Els finalistes

Núria

L'olotina, de 26 anys, es confessa fan dels musicals. Coneguda al programa com 'El volcà de la Garrotxa' per la seva potència vocal i la seva gran presència escènica. Va deixar bocabadat al jurat amb la seva interpretació de 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo i 'Titanium' de David Guetta a la segona semifinal.

Mariona

La de Valls, la benjamina dels finalistes amb 20 anys, no ha estat mai nominada per sortir del progrma, gràcies a les seves impecables interpretacions. Des de ben petita ha mostrat interès i dedicació per la música.

Trinquell

El jove, de 21 anys i de Sant Quirze del Vallès, (el nom real del qual és Cesc), ha estat protagonista per la seva personalitat i les seves excentricitats. Trinquell puja a l'escenari amb una segurett i un passotisme de gairebé un professional. Va ser escollit el preferit de la seva primera semifinal i va passar directament a la final.