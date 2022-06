Bernat Barrachina va ser acomiadat de TVE el febrer del 2021 pel polèmic rètol sobre la princesa Elionor que va aparèixer en pantalla durant l’emissió de ‘La hora de La 1’. «Elionor se’n va d’Espanya, com el seu avi», es va poder llegir al magazín matinal de la televisió pública. Ara, més d’un any després, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat nul l’acomiadament del guionista.

La sentència, que admet en part el recurs del guionista, ordena la seva readmissió immediata en qualitat de treballador indefinit no fix. Així mateix, condemna la Corporació a abonar els salaris que va deixar de percebre des de la data del cessament i a pagar-li 10.000 euros en concepte d’indemnització pels danys morals soferts «com a conseqüència de la lesió del seu dret a la llibertat d’expressió».

El TSJ de Madrid apunta en la sentència que el rètol va ser «una postil·la clarament inapropiada i impertinent, que lluny d’aportar alguna cosa a la notícia la va enterbolir i va enfosquir». No obstant, considera que no contenia «cap expressió amb un significat objectivament injuriós o vexatori cap a la princesa, l’honestedat de la qual no va quedar realment en dubte».

Remarca, a més, que l’expressió utilitzada «no és susceptible de ser tinguda en compte en el concepte públic per afrontosa, per més que subjectivament determinades persones poden considerar-ho així».

També assenyala com a rellevant que ‘La hora de La 1’ no és un informatiu a l’ús, sinó un magazín «amb diversitat de continguts i en una secció dedicada específicament a la crònica social, caracteritzada per un contingut més lleuger i un enfocament més distès de les notícies, orientat a l’esbargiment o distracció de l’audiència més que a provocar la reflexió o arribar a altres objectius».

L’acomiadament del guionista va ser anunciat a través d’un comunicat urgent en nom de Rosa María Mateo, en aquell temps administradora provisional de RTVE. En l’escrit lamentava «profundament el greu error» i afirmava que s’havien adoptat «mesures immediates» perquè els responsables fossin rellevats dels seus llocs.