Des d’avui dijous i fins dissabte, iCat viatjarà pel territori per seguir en directe dos dels principals festivals de música de l’estiu a Catalunya, «en una clara aposta per la descentralització cultural», segons destaca l’emissora pública. Avui i demà, el programa Independents serà al Vida Festival de Vilanova i la Geltrú per captar-ne tot l’ambient, amb entrevistes i actuacions musicals. I demà, l’emissora oferirà els concerts de Carlota Flâneur, Parcels i Mishima. Aques dissabte, 2 de juliol, serà el torn del Canet Rock 2022, amb un programa especial des de la localitat maresmenca i l’emissió en antena de les actuacions en viu de Ginestà i Els Catarres.