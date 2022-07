Sortir cada tarda en un programa de televisió no et garanteix que aquesta audiència et segueixi a qualsevol cosa que facis. És el que ha acabat per comprendre Kiko Hernández, que malgrat la seva presència a ‘Sálvame’, ha fracassat estrepitosament amb la seva obra de teatre.

El col·laborador, que es manté des de fa més d’una dècada a les pantalla gràcies a una falta d’escrúpols absoluta a l’hora de donar informacions i d’empatia amb els seus companys, havia estrenat en alguns pobles d’Espanya un text que a la capital no ha arribat ni a estrenar-se. Segons informa el periodista Jesús Manuel Ruiz en EsDiario i ha verificat YOTELE, el xou teatral d’Hernández ha sigut suspès de manera definitiva després de no haver arribat al nivell mínim de venda d’entrades de cara al que havia de ser la seva estrena la pròxima tardor. EN ELABORACIÓ.