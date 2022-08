Cuatro va revelar, fa unes setmanes, les seves apostes per la nova temporada televisiva. Entre les ofertes per la tardor destaca Horizonte, l’espai presentat per Iker Jiménez que va néixer en la pandèmia amb tan bona acollida que va quedar-se a la graella.

De cara a la nova edició del programa, l’equip ja està preparant emissions, i Jiménez va voler consultar l’audiència sobre possibles nous temes a tractar a través de les xarxes. «El meu cervell comença a carburar i compto amb vosaltres i les vostres idees», va escriure. Entre les propostes que més han interessat el presentador, temes com la neurociència o una secció per a gent anònima.