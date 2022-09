Javier Ambrossi i Javier Calvo, coneguts popularment com els Javis, continuen en plena forma. Els creadors de produccions tan reeixides com Paquita Salas o Veneno, treballen actualment en una nova ficció per a Movistar +. Es tracta de La Mesias, un thriller familiar sobre la superació del trauma i el fanatisme religiós que barrejarà gèneres i èpoques i que s'inspira en Flos Mariae, el grup de pop cristià format per set germanes gironines. La producció, que es va començar a rodar el passat mes d’agost en diverses localitzacions de Catalunya i que aquest setembre arribarà a la ciutat de Girona, ha confirmat aquesta setmana el seu elenc.

Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Biel Rossell i Cecilia Roth encaçalen el repartiment d’una sèrie que també comptarà amb la participació de la cantant Amaia Romero, en el que serà el seu debut com a actriu. «El procés de càsting ha estat intens i emocionant. Sempre hem barrejat grans noms amb descobriments i a La Mesías ho estem portant al màxim. És un càsting molt divers, que recolza clarament el talent jove i el talent local» ressalta Javier Ambrossi, segons un comunicat de la plataforma, en referència a la presència, en el seu elenc, d’un nodrit grup de joves actors i actrius pels quals aquesta sèrie suposarà l’oportunitat de debutar en el món de la interpretació.