Coincidint amb el seu retorn a la primera línia política, com a nou conseller de Recerca i Universitats del Govern català, Quim Nadal també s'ha "reincorporat" al repartiment del Polònia de TV3. En un breu esquetx emès aquest passat dijous, en el qual se'l pot veure sortint d'un magatzem, Cesc Casanovas reapareix encarnant de nou a l'exalcalde de Girona tot recordant que "no sortia a cap gag des del 2010 i ja era hora que pogués desempolsar-me". El personatge finalitza la seva presentació afirmant que farà el necessari per "poder tornar a ser l'estrella del Polònia".

🚀 Ja us podeu imaginar a quina hora acabem ara els rodatges per culpa d’en @quimnadal pic.twitter.com/jat2gNiTPm — Polònia (@poloniatv3) 13 de octubre de 2022