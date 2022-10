Movistar Plus+ ha aconseguit un acord amb Mediapro per a l’emissió de tots els partits del Mundial de Qatar, que se celebra del 20 de novembre al 18 de desembre. Així, la plataforma emetrà els 64 partits en un nou canal 24 hores en exclusiva a la cita mundialista, inclosos els 20 partits que oferirà en obert RTVE i els de la selecció espanyola. «La plataforma es bolcarà amb la Copa Mundial FIFA Qatar 2022 i emetrà els millors reportatges, els resums més complets, les declaracions dels protagonistes i les anàlisis dels experts durant unes setmanes que prometen ser inoblidables», afegeix Movistar Plus+ al comunicat sobre cobertura.