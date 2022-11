A punt de finalitzar un dels millors anys que el cinema espanyol ha viscut mai, amb el triomf d’Alcarràs a Berlín com èxit més destacat, Filmin vol seguir apostant per les produccions nacionals. Aquest divendres la plataforma catalana incorpora dues de les cintes més ben valorades de l’any. Per una banda, incorpora al seu catàleg Cinco lobitos, el debut en la direcció d’Alauda Ruiz de Azúa que es va endur el gran premi del darrer festival de cinema de Màlaga. De l’altra, també arribarà Mi vacío y yo, el tercer llargmetratge del valencià Adrián Silvestre (Sedimentos) en el qual l’actriu Raphaëlle Perez narra la seva experiència com a transexual.