Sembla impossible, però realment va passar: un dels concursants més mítics de 'Pasapalabra' es va fer amb l'anhelat pot en el seu primer dia de programa d'Antena 3, esculpint el seu nom en la història de la televisió espanyola.

Encara que han passat centenars de persones pel plató del programa més vist del país i actualment es disputen la suma milionària entre Rafa i Orestes, va haver-hi un moment estel·lar del xou on un home, Julio Escartín, va aconseguir guanyar el pot per primera vegada la primera vegada que va concursar.

Així va guanyar el pot en el seu primer programa

Era 2017 i Julio Escartín es disposava a fer història, si bé encara no ho sabia: encara que ningú podia esperar una cosa així, es va emportar el pot tan sols arribar. Amb els seus dots de professor de música, aquest saragossà es va enfrontar a un dels moments més dramàtics que qualsevol pot viure en la seva vida: el primer dia en la televisió, però Julio no només no es va deixar acovardir pel primer enfrontament contra les càmeres, sinó que ho va fer tan bé que va marcar un abans i un després de 'Pasapalabra'.

El secret dels concursants de 'Pasapalabra' que arriben tan lluny com Rafa i Orestes és que estudien diàriament, com si es tractés d'una oposició; però en aquest cas, Julio Escartín ja venia après de casa: i és que el saragossà havia escrit un diccionari amb més de 80.000 termes abans de concursar en el programa. Amb tan sols un dia laboral, el docent va guanyar la sorprenent quantitat de 318.000 €, aconseguint el que a uns altres li costa centenars i centenars de dies.