Com cada matí, Susanna Griso es va posar dilluns al capdavant d’‘Espejo Público’ per abordar tots els temes d’actualitat. Però la presentadora es va veure obligada a abandonar el programa passades les 10.30 hores per un motiu de pes. A partir d’aquell moment, Lorena García va agafar les regnes de l’espai sense fer referència al que havia passat.

El magazín matinal d’Antena 3 va començar amb normalitat posant sobre la taula la històrica manifestació de diumenge en defensa de la sanitat pública, la candidatura de Reyes Maroto a l’alcaldia de Madrid i l’aturada de transportistes. A més, la periodista va parlar en directe amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la possibilitat de reformar el delicte de malversació. Griso també va entrevistar el conseller de Sanitat d’Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, que va treure importància a les protestes a Madrid malgrat que milers de persones van sortir als carrers per manifestar-se contra la gestió de la presidenta. Minuts després, cap a les 10.40 hores, la presentadora va donar pas a Lorena García, que va avançar altres continguts del matí i va donar pas a publicitat. Al tornar després dels anuncis, Lorena va ocupar la cadira de Griso i es va encarregar de conduir el programa fins al final, sense esmentar en cap moment l’absència de la presentadora titular. No obstant, ‘El Mundo’ va revelar que la sortida de Griso es devia a un trist motiu. Durant l’emissió del magazín, la periodista va rebre la trista notícia de la mort de la seva tia, motiu pel qual va haver d’abandonar el plató i va ser substituïda per García. Avui, dimarts 15 de novembre, ha tornat a presentar ‘Espejo Público’ amb normalitat.