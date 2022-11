La musa de Tim Burton que va plantar cara a Melania Trump

Tim Burton, que va estar darrere de clàssics com Eduardo Manostijeras, Sleepy Hollow i La novia cadàver, acaba de desembarcar a Netflix amb el seu gòtic univers amb la sèrie Miércoles, un spin-off de La família Addams protagonitzat per la inquietant filla gran del macabre clan. I el director que va tenir Johnny Depp, Helena Bonham Carter (la seva exdona) i Winona Ryder com a actors fetitxe ja té la seva nova musa: Jenna Ortega.

Amb només 20 anys, la jove actriu nascuda a Califòrnia i d’ascendència porto-riquenya i mexicana ja té moltes taules a Hollywood, on als 10 anys va tenir les seves primeres aparicions en sèries com Rob i CSI: Nueva York. Però el paper que la va donar a conèixer va ser el de la enginyosa Harley d’Entre hermanos, la sèrie de Disney Channel en què interpretava la filla mitjana d’una família nombrosa nord-americana d’orígens llatins que intentava suportar l’incordi de conviure amb sis germans gràcies als seus originals invents. A la sèrie de Tim Burton, l’actriu s’enfronta a una onada d’assassinats mentre estudia a la peculiar Acadèmia Nevermore, on està aprenent a controlar les seves habilitats psíquiques. Amb les idees molt clares A les xarxes socials, l’actriu sempre ha estat molt clara a l’hora de mostrar les tendències polítiques. «Estic molt orgullosa dels Estats Units», va escriure emocionada al seu perfil d’Instagram quan a finals del 2020 es va conèixer la victòria de Joe Biden sobre Donald Trump. Temps enrere, i amb només 15 anys, va tenir la empenta de plantar cara a la mateixa Melania Trump a la catifa vermella dels Radio Disney, on va lluir una jaqueta que posava: «A mi m’importa i a tu t’hauria d’importar també». La peça era un missatge per la llavors primera dama, que quan va pujar a l’avió per a una visita als centres de detenció per a menors immigrants amb la frontera mexicana portava una gavardina (curiosament, de Zara) amb la desafortunada frase «Realment no m’importa, i a tu?».