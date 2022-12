«Machos alfa», riure’s amb gràcia de la masculinitat tòxica

Alberto i Laura Caballero són uns experts traient punta de personatges que, per radicals, freguen el patetisme i provoquen el riure per la vergonya aliena que fan passar el públic. Ho han fet en títols com La que se avecina, Aquí no hay quien viva i El pueblo, i ara repeteixen la fórmula a Machos alfa, la seva primera sèrie per a Netflix, una divertida comèdia que mostra quatre amics de 40 anys totalment descol·locats per les seves crisis de masculinitat.

Tots ells estan perdent el seu tron com a mascles alfa i els privilegis a què estaven acostumats. Anys enrere haurien estat uns líders al comandament de les seves relacions, la seva feina i la seva vida… però els ha tocat viure a l’era de la igualtat, sota unes noves regles que no comprenen (o no volen comprendre, perquè ja els anava bé com estaven). Però el problema és que la societat ha canviat i es veuen obligats a adaptar-se als nous temps. «Són situacions que potser fa 15 anys no sonessin malament, però ara ja no és així», reflexiona Raúl Tejón, que dóna vida a un dels protagonistes, a qui la seva nòvia (Kira Miró) fa una proposta inesperada. Als tres amics els interpreten Fernando Gil, en el paper d’un directiu de televisió amb problemes laborals; Gorka Otxoa, com un pare divorciat amb una filla adolescent (Paula Gallego), i Fele Martínez, que dóna vida a un policia local casat amb la libido «d’una carxofa» (com defineix amb precisió la seva dona a la sèrie, Raquel Guerrero). Els germans Caballero aprofiten l’humor per abordar un tema tan espinós com el masclisme i la masculinitat tòxica, que és a la nostra conversa diària. De fet, els seus creadors reconeixen que és la sèrie en què han incorporat més experiències personals. Però ho fan a partir de l’humor, cosa que els concedeix més màniga ampla. «Aquesta sèrie, més que donar lliçons, el que pretén és obrir debats», afirma Fernando Gil.