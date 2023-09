Movistar Plus+ ha començat aquest mes de setembre el rodatge a Cantàbria de la seva nova sèrie original, Segunda muerte. Creada per Agustín Martínez i protagonitzada per Georgina Amorós i Karra Elejalde, la sèrie és un thriller protagonitzat per una auxiliar de policia (Georgina Amorós) que troba casualment el cadàver de Juliana, una dona que ja va ser enterrada fa anys. Al costat de Georgina Amorós i Karra Elejalde, Segunda muerte també compta en el seu elenc amb Joel Bosqued, Ária Bedmar, Paula Morado, Antonio Navarro, Fernando Guallar, Maribel Salas, Arturo Querejeta, Sara Vidorreta,Andrea Ros, Veki Velilla o Karmele Larrinaga.