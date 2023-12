Abillat amb la seva perenne gavardina, camisa blanca, corbata fosca, la mirada estràbica, els cabells esvalotats i un cigar a la mà, el tinent Colombo va desembarcar un 16 de desembre de 1973 a Televisió Espanyola, 50 anys en què, fins avui a dia, s'han anat reposant els seus episodis a múltiples canals i plataformes.

Colombo -Columbo als Estats Units i Llatinoamèrica- es va començar a emetre a Espanya a l’espai dominical Estrenos TV, on s’alternaven els seus capítols amb els d'altres sèries policíaques, com Kojak, McCloud, «Banacek o McMillan y esposa, que si bé a la seva època també van ser molt populars, no van poder seguir l'estela del detectiu de Los Angeles. La longevitat de l'èxit d'aquesta sèrie, de la qual es van rodar 69 capítols durant deu temporades, set als anys 70, i tres a finals dels 80, obeeix sens dubte al caràcter que va imprimir el personatge l'actor Peter Falk, un antiheroi de petita estatura, ull de vidre, aparent timidesa i certa poca traça.

Falk, que no va ser el primer actor en què es va pensar per protagonitzar la sèrie, va llegir un guió que li va arribar a les mans casualment, el va seduir el personatge i la idea d'interpretar-lo i va insistir davant dels productors perquè li donessin el paper, una persistència que finalment va donar els seus fruits. Falk va modelar la personalitat del tinent Colombo a la seva mida, li va inculcar moltes de les seves característiques i fins i tot la sempiterna gavardina que portava a la sèrie era realment seva.

Un altre factor que ha fet de Colombo una sèrie permanentment popular ha estat el de disposar d'uns guions que han resistit el pas del temps i continuen captivant les audiències.

Des de fa anys sorgeixen notícies i rumors sobre la possibilitat que el tinent Colombo torni a protagonitzar nous capítols o una pel·lícula amb un nou actor, i fins i tot s'ha apuntat el nom de Mark Ruffalo, si bé el personatge està tan associat a la figura de Peter Falk que sempre han sorgit dubtes sobre la seva acceptació pel públic.