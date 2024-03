Mirades que creen col·lectiu

El Centre LGTBI de Barcelona posa en marxa un nou cicle d’activitats que porta per títol Interferències. Memòries col·lectives i que arribarà fins al 31 de maig. Amb taules rodones, tallers, rutes i exposicions, es vol donar espai a les interferències en els relats oficials, "en el discurs únic que s’ha construït sobre la memòria", segons s’especifica en el seu programa.

Les primeres activitats ja han començat i són dues mostres de fotografia que es poden veure al Centre LGTBI de Barcelona (c. Comte Borrell, 22). D’una banda, s’exposa Encarnar la ferida de cymbionte colectiv_, un col·lectiu artístic i curatorial que treballa des de l’experiència situada i l’activació de metodologies queer. Es tracta d’un projecte fotogràfic que centra la mirada en l’afectivitat d’un vincle format per persones no binàries neurodivergents. Felipe Rivas San Martín, artista visual xilè, assagista i activista sexe-gènere dissident, exposa Un arxiu inexistent, una mostra de fotografies creades amb IA que mostra parelles d’obrers queer o no-binàries de principis del segle XX. Les exposicions poden visitar-se amb entrada lliure i gratuïta en l’horari d’obertura del Centre LGTBI (barcelona.cat/lgtbi).

El cicle també comptarà amb taules rodones sobre La història de les lesbianes a Catalunya (25 abril), Alteritats (26 abril) i El Patronat de Protecció a la Dona i les memòries dissidents (16 maig). Es proposen també tallers participatius, entre els quals es compten l’impartit per Teo Pardo, activista trans i feminista, que planteja una sessió sobre Diàlegs trans-butch (4 abril); i la sessió Editem la Bi-quipèdia! a càrrec de WikiDones (La Bonne) (13 abril). I l’artista E/Urko impartirà el taller Recorreguts vitals, utopies i ensomnis al voltant de l’arxiu i de la memòria (19 abril, 8 i 30 maig).

I durant quatre dissabtes del mes de maig es podrà disfrutar d’una ruta guiada per la història de les lesbianes a Barcelona, basat en la novel·la gràfica Darrere les persianes d’Isabel Franc i Rosa Navarro. Totes les activitats són gratuïtes. Per participar en els tallers i les rutes, cal enviar un correu a inscripcions@centrelgtbibcn.org.

Premi de còmic

Fins al 15 d’abril està obert el termini per participar en la 9a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la Prevenció i Erradicació de les Violències Masclistes. Hi poden participar joves de fins a 25 anys que visquin, estudiïn o treballin a Barcelona (barcelona.cat/santmarti).

Marina Ginestà

El Born CCM rendeix homenatge a Marina Ginestà i Coloma, periodista, escriptora i militant antifeixista catalana. Serà amb una obra teatral dirigida per Mercè Vila Godoy, el 23 i 24 de març, a les 18 h. Entrada gratuïta (elbornculturaimemoria.barcelona.cat).

Formació

Aprendre a tocar un instrument, experimentar amb la impressió 3D, amb la realitat augmentada... són algunes de les propostes que centren l’oferta formativa dels Centres Cívics, que ja han obert inscripcions (barcelona.cat/centrescivics).

Streetball Night

Aquest divendres, 22 de març, arriba a Catalunya l’Every Game Matters – 3x3 Barcelona presented by EuroLeague, un 3x3 en què no faltaran els concursos de Triples, l’1x1 King of the Court, o el gran KO. Serà a les pistes de bàsquet de Glòries (basquetcatala.cat).