L'agonia del comerç històric

Avui és notícia que la històrica botiga d'utensilis per a la cuina Can Berdala de Girona, oberta l'any 1953, tanca les seves portes per jubilació. Una autèntica llàstima, ja que es tracta d'un negoci d'aquells de tota la vida, de tracte familiar i arrelat a la ciutat. Un tancament que s'afegeix al degoteig de botigues històriques que han anat tancant en els darrers anys a Girona. Establiments que en el seu moment formaven part del paisatge imprescindible de la ciutat, com ara la pastisseria Can Castelló del carrer Santa Clara, la tèxtil Can Noell de Joan Maragall, la papereria Can Jordà del Barri Vell, el König de Jaume I o el Rihn Bar, entre altres, s'han convertit ja en un simple record. En altres casos, com Can Berdala o l'Estudi Dolors Turró –«la botiga dels àngels»–, tanquen perquè no hi ha relleu generacional.

La fi de la renda antiga i l'augment dels lloguers no hi va ajudar, però tampoc ho fa la ferotge competència de les grans cadenes, el comerç online i el low cost. Per tal de preservar el comerç històric, l'Ajuntament de Girona ha creat una Taula de Comerços Emblemàtics i Singulars, en la qual participen agents polítics, culturals i econòmics. El problema és que, a aquest ritme, hi ha el risc que d'aquí a poc ja no quedin comerços històrics a protegir.