El més important

Potser, estimat lector, vostè estigui tan allunyat de la cultura que representa Cristina Pedroche com Mercuri de Plutó: suposem que diversos milions de quilòmetres. El més probable és que ni li vingui ni li vagi el que fa, diu o pensa aquesta actriu (si fos actriu, que no n'estem segurs). No obstant això, vostè coneix el seu nom, potser ha vist el seu rostre en algun lloc i, per descomptat, es troba més o menys al corrent de la polèmica creada pel vestit amb el qual va rebre el nou any. Ho sé, ho sé: a vostè li són igual els vestits de Cristina Pedroche com li és igual el xandall amb el qual surt a córrer el seu veí perquè vostè viu en una dimensió diferent de la realitat. D'acord, sí, però Cristina Pedroche, a més d'en la pròpia, viu en la nostra. Això és possible perquè no hi ha cultures petites, no hi ha nínxols ni bombolles personals blindades contra determinats successos. Cristina Pedroche és un d'aquests successos. Tampoc a vostè li interessa el futbol, però coneix Messi, què hi farem.

Pedroche és centrípeta, de manera que atrau, com els forats negres, tot el que passa per les vores de la realitat espanyola i de les JONS. Potser vostè es trobi instal·lat aquí, en aquesta vora, perquè més enllà no hi ha oxigen. En aquest cas, s'haurà vist arrossegat (o arrossegada) aquests dies cap a la discussió sobre la pertinència de l'abillament amb què Cristina es va presentar a la Puerta del Sol de Madrid el 31 de desembre. Potser en un dinar familiar va sortir el tema. Potser vostè va intentar romandre en silenci per no patir la humiliació d'opinar sobre alguna cosa que no pertany a la seva constel·lació ideològica. Però potser la pressió el va obligar finalment a dir alguna cosa per la qual ara es detesta. Ens fem càrrec del seu odi cap a si mateix.

Ara bé, aquest veure's arrossegat a debats per a vostè absents de sentit, ¿no és el que succeeix també en les disputes de caràcter polític? Diguem-ho ràpid, que es mor l'article: les tertúlies suposadament serioses de la ràdio o la tele estan completament pedrocheades en el sentit que es parla en elles d'assumptes marginals en els quals sense voler ens enganxem per no parlar del principal. El més important, en fi, no hi és i ja ni tan sols som conscients de la seva absència.