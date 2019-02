Niça i les seqüeles del terrorisme

Fa pocs dies vaig passar un llarg cap de setmana a Niça. I em va sorprendre la manca d'activitat turística que vaig poder observar, a diferència d'altres viatges, en els quals la ciutat de la Costa Blava era plena de visitants. Soc conscient de que la meva estada ha estat en temporada baixa i en uns dies en els quals no hi havia cap congrés o convenció, els participants de les quals acostumen a alegrar les ciutats quan prenen part a la part social del seu programa. Sense congressistes, i sense turistes d'uns altres segments, els preus dels hotels em van semblar molt baixos.

Tot i que un professional del sector amb anys d'experiència en la ciutat em va voler rebaixar que tingués importància, vaig treure la conclusió que la ciutat encara pateix les conseqüències d'aquell horrible i terrible atemptat que van patir els seus residents i visitants. I la ciutat, ara, no em va semblar el que havia estat, turísticament parlant, abans d'aquell fet.

Com a dada afegida, hi ha un indicador –les oficines de turisme– que fa evident si una destinació registra demanda de viatgers. I cal dir –tot un símptoma– que l'oficina de turisme situada en l'abans molt concorregut passeig dels Anglesos estava gairebé buida, i la que existeix just davant l'estació de ferrocarrils era deserta el parell de vegades que em vaig acostar. En una d'elles, a més, les persones que treballaven ho feien amb molta desgana, potser per l'avorriment inherent a la manca de visitants als quals atendre.

Al carrer principal de Niça, pel que fa als restaurants, es pot veure una activa vida urbana, protagonitzada pels seus habitants i pels visitants del mateix dia, perquè sempre n'hi va haver. Això permet a les empreses de restauració gaudir d'activitat... però no a totes.

Niça, com Barcelona i com tantes altres ciutats que són destinacions de primer nivell per la demanda i que han sofert atemptats, no es mereix la caiguda del turisme. Lamentablement, els terroristes han aconseguit bona part dels seus objectius.