Estimat Joan

Joan, vas néixer el capvespre del 2 de febrer i et varen presentar en societat mig endormiscat, amb els ullets closos, els pòmuls rosats i les manetes arrugades. Una mata de cabell, negre com el carbó, cobria el teu caparró. Dins del refugi d'un embolcall protector, damunt el pit de ta mare, que, cansada, alleujada i somrient, t'acaronava.

Nadó dòcil, gens ploraner, t'aferraves al mugró i plàcidament mamaves la llet amb delit i fruïció. Els familiars contemplàvem embadalits la captivadora escena de l'alletament.

Joan, néixer el dia de la Candelera, al bell mig de l'hivern, és un incident que imprimeix caràcter. En temps passats, per als cristians era una de les moltes festes de la llum i anaven en processó amb candeles beneïdes perquè pensaven que posseïen virtuts protectores.

Bé, no facis gaire cas d'aquestes supersticions.

També aquesta diada serveix per pronosticar el temps. Una prova és el refrany: «Si la Candelera plora, l'hivern és fora; si la Candelera riu, el fred és viu». La interpretació d'aquest adagi és que, si plou, la primavera està a punt de caure i, en cas contrari, tardarà més. Enguany, sembla que arribarà aviat, però no t'escalfis el cap, que tampoc és cap certesa.

Joan, has nascut sota signe astrològic d'Aquari, element d'aire amb la força d'una tempesta de llamps i trons. Estàs destinat a adquirir les qualitats d'un home de valor.

De totes maneres, assolir el tarannà amable, inconformista, lliure, inventiu i original que els auspicis prediuen no dependrà exclusivament dels teus actes.

Joan, la societat en què creixeràs està malalta. Hi ha persones dolentes que no respecten els seus semblants. Són els missatgers del mal. Són els gossos de la supèrbia, l'enveja i la cobdícia. Representen un perill per a la humanitat. Controlen els ressorts del poder. La seva missió és imposar la doctrina de la intolerància. Discriminen per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Són els predicadors de la ira i de l'odi entre germans. Es presenten com a salvadors d'una pàtria petita que volen en exclusiva.

Joan, no hi ha mal que duri cents anys ni cos que no el pugui resistir. Agafa la senda d'aquells que no s'han cansat mai de lluitar per canviar el món i sigues solidari amb tots els qui pateixen fam i injustícia. No ho tindràs gens fàcil.

Hauràs de fer front a aquells que voldran impedir el teu viatge a la recerca de la felicitat. Ara bé, mai t'has de rendir encara que, a voltes, els atacs et facin trontollar, dubtis de seguir endavant i les afliccions et colpegin l'esperit i la carn.

Ben segur que, sense defallir, ho aconseguiràs.

Així ho afirma i rubrica el teu avi, que t'estima.