El futur és idiota

El futur és estrany: no veiem com acabarà Joc de Trons d'aquí a unes setmanes, però s'afigura que una nevera ens enviarà un missatge al mòbil per advertir-nos que han caducat els iogurts. La nevera espieta surt en tots els reportatges sobre la intel·ligència artificial i l'internet de les coses.

L'exemple del futur de la intel·ligència artificial ha quedat antic perquè, des que va esclatar la crisi –fa 10 anys!–, ens hem fet conscients que els iogurts no caduquen i ni tan sols és segur que la data de caducitat que figura a la tapa de l'envàs sigui el punt òptim de consum d'aquest lacti que ocupa un lineal sencer del supermercat.

A més, ara que no ens sent ningú: de veritat vol vostè un futur en el qual, quan estigui en una reunió de treball o prenent un cafè, l'interrompi el mòbil amb un missatge de la nevera que l'adverteixi que uns iogurts que no caduquen han sobrepassat la data impresa en l'envàs? Li sembla que comparteixi jerarquia amb missatges de com està la mare, on són els fills o amb quantes emoticones l'estima algú?

La intel·ligència artificial té interessos artificials programats en funció d'interessos comercials. Sobre aquest principi, l'internet de les coses defensa els interessos de les coses i això explica l'aparent preocupació de les neveres domèstiques del futur per les neveres industrials del súper.

La intel·ligència artificial i l'internet de les coses no estan en la lògica de les coses si el futur que prometen és el d'unes neveres que no et deixen en pau. Ja tenim un present bastant idiota gràcies a l'internet de les persones que està afectant la intel·ligència natural com perquè els seus programadors segueixin tan amples imposant l'estupidesa del futur.