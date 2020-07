La pandèmia i els drets

Que la pandèmia de la covid-19 portarà una crisi sanitària, econòmica i social ho té tothom molt clar. En major o menor mesura, i de manera més o menys encertada, tots els governs estan prenent mesures per intentar mitigar els efectes del coronavirus.

Però hi ha altres conseqüències no tan visibles d'aquesta crisi. L'informe Getting Ahead of the Curve de Transparència Internacional (TI) ens adverteix sobre possibles tendències que s'instal·laran amb la pandèmia. Entre aquestes, l'augment de la ­corrupció, la concentració del poder polític en l'executiu, la restricció de drets fonamentals, i els tics autoritaris d'alguns governants.

La presidenta de TI, Delia Ferreira, lamentava fa pocs dies les restriccions imposades en molts països en el dret a la informació, que considera clau perquè conté una «característica molt important perquè és instrumental per a l'efectiva vigència dels altres drets», i més en temps d'emergència.

Mentrestant, a Catalunya, el conseller que va prometre l'auditoria «més gran de la història dels Mossos» decidia vetar l'accés alguns periodistes el dia de la seva presentació pública. Tot en ordre a la casa dels que haurien de garantir a la ciutadania l'exercici dels seus drets i llibertats.