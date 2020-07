Mascareta per solidaritat

El raonament és simple: si la mascareta no cal i ens la posem, no passa res. Però si és necessària i no ens la posem, llavors sí que passen coses. Coses dolentes.

Qui diu la mascareta diu rentar-se les mans, mantenir la distància i evitar els llocs tancats mal ventilats.

Ningú assegura que agafarem la malaltia si prescindim de la mascareta o ens saltem les altres precaucions. Sabem de moltes persones que han tingut comportaments de risc i no els ha passat res. Potser nosaltres mateixos. Llavors fem la deducció més convenient: com que no ha passat res, no cal fer-ho.

Quan les autoritats van endurir les mesures contra la conducció sota els efectes de l'alcohol, molts les rebutjaven amb l'argument que tant ells com tots els seus amics havien conduït durant anys amb un parell de cerveses al cos i sense cap ensurt. Fins i tot apel·laven a la sagrada llibertat individual per rebutjar la limitació. Avui no es nega el vincle entre alcohol i accidentalitat. Ara la lluita és contra les distraccions al volant provocades pel telèfon mòbil, i els negacionistes insisteixen que a ells no els passarà perquè «controlen» perfectament i són multitasca. Però el dia que es despisten, no només prenen mal sinó que en causen a d'altres persones.

En el cas de la mascareta i del conjunt de precaucions contra la covid no es tracta només de protegir-nos a nosaltres mateixos sinó de protegir els altres. Tots els científics coincideixen a dir que els portadors del virus el poden escampar durant dies abans de notar els primers símptomes. Els brots que tant ens preocupen els han iniciat i disseminat persones que es trobaven bé. Una d'aquestes persones me'l pot passar a mi, i jo a d'altres. Les mesures de protecció són bàsiques per trencar la cadena.

Adoptar les precaucions contra la covid és com evitar conduir després de beure alcohol, o com resistir la temptació de llegir el missatge que ens crida des del mòbil: no és només per la teva seguretat, és per la seguretat de tots. Quan pugis (sobri) al cotxe posa el mòbil en silenci i amaga'l a la guantera, i quan en baixis posa't la mascareta.