T'enyorem, Bernat

Romà Budallé I familiars Vidreres

Ningú, ningú, ni la mort no ens robarà el teu somriure, que lluita per sobreviure, al fons del nostre record.

Ja són onze anys que et trobem a faltar, són molts els records que s'amunteguen dins nostre i que mai podrem oblidar.

Com t'enyorem, Bernat.

Et donem les gràcies pel regal que ha suposat compartir la nostra vida amb tu, perqué el nostre

amor per tu, i els teus records, son nostres per sempre.

Sabem que ens retrobarem un altre cop.

T'estimem i mai t'oblidem, Bernat.



L'art segons Josep Pla i Llorenç Villalonga

Jordi Pausas París

És ben sabut que Josep Pla va ser un gran coneixedor de l'art i els artistes del seu temps, i dubtava de la legitimitat de les arts anomenades d'avantguarda que es posaren a l'ordre del dia amb suport econòmic institucional durant els anys cinquanta del segle passat substituint les arts figuratives arrelades a Occident des de Grècia i Roma. També el mentor mallorquí de Baltasar Porcel, Llorenç Villalonga, l'autor de Bearn, era del parer de Pla. En una carta que Villalonga envià a Porcel el 26 de juny del 1970 s'hi pot llegir aquest fragment: «Tornant a n'això del possible esgotament de la cultura actual, record lo que li digué a Ortega un pintor abstracte: 'Sí, a noltres ens ridiculitzen, però què faria vostè si tingués vint anys i un pinzell a la mà? ¿Pintar com Velázquez?' Tenia raó aquell pintor, sols que era una raó desolada, d'esgotament... Avui no es pot pintar com Velázquez o com Rubens, perquè 'ja està fet'. Però no es pot «pintar' com Miró, perquè Miró no 'pinta' res. Després d'una gran catàstrofe i després d'un nou paleolític podrà tal volta tornar un nou renaixement».

És evident que els intel·lectuals dels nostres dies han abandonat el camp de l'estètica artística als vents políticament correctes. Els maîtres à penser es limiten a correspondre a les invitacions del formulisme més elemental. Amb el daltabaix del coronavirus i la davallada econòmica que estem patint, és possible que l'art esmentat es fondrà per donar pas a un nou ordre estètic acordat a les necessitats regeneratives que demana la societat. Altrament serà el caos...



El que necesitem

avui i ara

Maria Salip Calvo Girona

Molt bona, encertada i plena de sentit comú (el menys comú del sentits), la carta del Sr. Joaquim Durall sobre el que necesitem avui i ara. Sobren polítics, però manquen els honrats i competents. Aquesta «casta» que patim són tot el contrari, són el poblema. Han estat creant i conreant un sistema gegant, amb un nombre totalment innecesari de presidents, vicepresidents, ministres, alts càrrecs i més càrrecs en cada autonomia, amb uns sous i pivilegis vergonyosos. Com molt bé diu el Sr. Joaquim, l'incapacitat expresident Suárez va muntar unes autonomies que són la ruïna d'un país. La Sra. Pastor, exministra del PP, va gosar dir que les autonomies eren el millor que ens ha passat, és clar, per a ells sí, que endollen parents i amics arreu de cada regne de taifes. Així ens hem convertit en el país amb més polítics, una sangia inassumible en aquest temps de pandèmia i crisi que patim i patirem. L'altre dia en aquest diari sortia la notícia del nomenament d'un nou càrrec de confiança a Salt, en plena crisi. Continuen amb el «modus vivendi» del «dolce far niente» a càrrec del poble patidor.



App Covid-Control

Eulàlia Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Començo a rebre missatges de correu que es posen directament al correu brossa relacionats amb la Covid-19. Ara hi ha qui sense haver demanat permís t'envia publicitat sobre un nou sistema de control de temperatura i quarantena, dient que és una App para iOs i Android. És un producte que permet analitzar la temperatura corporal de cada alumne i dels alumnes en quarantena, donant informació per decidir sobre l'accés al col·legi. A la signatura hi ha un nom i cognom, cap entitat o organisme oficial darrere.

Deixant de banda que la publicitat no demanada a un correu personal no és correcta, penso que és trist que tot allò relacionat amb la Covid ara es converteixi en un negoci sense un aval darrere que demostri d'on surt. L'accés als serveis sanitaris o productes sanitaris relacionats amb la Covid no es poden convertir en negoci. Les dades personals relacionades amb correus electrònics o telèfons de particulars no haurien de fer-se servir a l'hora de fer publicitat sigui per aquest tema o qualsevol altre producte que es vol vendre. La pandèmia no és un negoci, és una malaltia que està mermant la societat de forma molt greu.