En la seva llarga espera del tron, Carles d'Anglaterra va obrir fa 30 anys una empresa de productes orgànics. L'horta i la jardineria són ocupacions del temps adequades per a les famílies reals perquè aconsegueixen aliment i bellesa amb vida domesticada i, per a una visió aristocràtica de la Història, això podria definir el que és un bon regnat. El príncep cria ovelles, bous i porcs i conrea blat orgànic amb el qual fabrica galetes de la fortuna. L'empresa va facturar 221 milions d'euros.

(Aquesta història recorda Lladres d'estar per casa, la pel·lícula de Woody Allen en què uns lladres volen robar un banc pel mètode del butró. Lloguen el local veí i, com a pantalla, obren un forn de galetes. Abans del cop, les galetes els fan milionaris).

El príncep deixarà l'empresa el 2021. Isabel II, reina des de 1952, té 94 anys i el covid l'ha confinat. Carles, de 71, trepitja l'últim esglaó de la successió escalonada després d'anys i errades d'espera.

Si guanya les eleccions presidencials del pròxim 3 de novembre, el demòcrata Joe Biden, de 77 anys, arribarà a la Casa Blanca després d'una vida d'esforç polític. La primera vegada que es va postular a candidat dels demòcrates va ser fa 32 anys; la segona, en fa 12. És senador des de 1972. Durant els 8 anys del mandat d'Obama va ser vicepresident de país.

(El seu cas recorda la filmografia de Woody Allen, que ha dirigit, almenys, una pel·lícula anual des de 1977).

Es pot encarnar «la persistència» en Joe Biden i «l'espera» en Carles d'Anglaterra. Si acceptem que «el que espera, desespera», hem de dir que «el que persisteix, desisteix». Però qui desisteix deixa de persistir, perquè renuncia a la constància, que és contínuament activa. L'espera és passiva (fins i tot es pot fer assegut) i el normal és entretenir-la. Per això el que persisteix no fa galetes, llevat que sigui galeter.

Hi ha una organització de l'Estat per als que esperen; una altra, per als que persisteixen i galetes en el següent lineal.

(Woody Allen no va dirigir pel·lícula en el 2020).