Si algú creu que, als que pensem que el procés ha estat un autèntic despropòsit per Catalunya que ens ha portat a una crisi social interna, política, institucional i econòmica que ha deixat el país en una situació de debilitat respecte a la resta de l'Estat, ens agrada que ara al president Torra se l'hagi inhabilitat és que no hi entén res de res.

Que ningú s'equivoqui. Estem molt emprenyats. Emprenyats de nou perquè els líders independentistes i en aquest cas també Torra ha utilitzat de manera partidista les institucions en període electoral i, per aquest fet i per l'absurditat de no voler despenjar una pancarta (o despenjar-la tard), l'activista que hem tingut fins ara de president ha incorregut en un delicte de desobediència que ha provocat la seva inhabilitació.

Estem emprenyats perquè apel·lar a la legítima reivindicació de la independència utilitzant els espais públics en època d'eleccions és premeditadament un acte de desobediència que tothom coneix i que només busca desprestigiar de nou les institucions catalanes. Unes institucions que són de tots: dels que volen una Catalunya independent i dels que pensem i defensem un encaix diferent dins l'Estat espanyol.

Estem emprenyats perquè si el que fa la Junta Electoral aquí i a la resta d'Europa és conegut per tothom i uns i altres assumim que durant el període electoral la Junta marca, a tot arreu, el que es pots i no es pot utilitzar en els edificis públics, ¿quina necessitat hi havia de desobeir el requeriment fet per la instància judicial i provocar que sis mesos després t'inhabilitin?

Estem emprenyats perquè ja en tenim prou d'arengues populistes, reivindicacions fàtues, promeses falses i quimeres impossibles.

Estem emprenyats perquè aquest president ara inhabilitat, demostrant de nou la seva irresponsabilitat política, apel·la a la ruptura democràtica com si això volgués dir alguna cosa que no sigui provocar nous enfrontaments estèrils sense que aporti res intel·ligent i pràctic que serveixi per a solucionar el conflicte.

Estem emprenyats perquè el seu interès ideològic i maniqueista prescindeix i menysprea la complicada realitat dels seus conciutadans en aquests moments de pandèmia i penúries econòmiques.

Estem emprenyats perquè tots aquests líders independentistes fan molt bé les perfomances i «regalen» slogans incendiaris a tort i a dret però no construeixen res que tingui mai fonaments sòlids enlloc.

Sí, nosaltres també estem molt i molt emprenyats.