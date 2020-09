Política i justícia

Un informe recent de Metroscopia alertava que la incipient desconnexió emocional entre ciutadans i institucions propicia el qüestionament del sistema democràtic. Aquesta decepció col·lectiva empeny molts ciutadans a plantejaments simplistes, populistes i antisistema. I no són poques les forces polítiques que exploten aquestes tesis, la qual cosa les converteix en responsables del cul de sac institucional on estem instal·lats. La inhabilitació de Quim Torra no contribueix en res a arreglar la situació. Al contrari, alimenta aquells que aposten per una estratègia de confrontació que seguirà perpetuant l'atzucac.

Apartar del càrrec un president elegit per un parlament democràtic és un càstig excessiu per negar-se a retirar una parcarta, per molt que estiguis desobeint l'àrbitre de les eleccions. Mentre esperem què en diuen el Constitucional i els tribunals europeus, farien bé els polítics d'intentar reformar un sistema que deixa en mans dels governs de torn l'elecció de la cúpula judicial. El poder polític nomena a dit el govern dels jutges, que al seu torn nomena a dit els magistrats del Suprem, els quals acaben essent majoria a la Junta Electoral.

La contaminació política del poder judicial és una anomalia que posa en dubte la seva imparcialitat i independència.