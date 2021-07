Cada vegada hi ha més analistes que recorden als governants que si els ciutadans se senten còmodes amb les innovacions digitals a la feina és perquè les veuen com aliades, no com amenaces. Aquesta és l’opinió que manté aproximadament el 70% dels enquestats per l’empresa especialitzada Verint, la vicepresidenta sènior de la qual, Krystyn Emenecker, afegeix que si els subjectes haguessin de comportar-se com robots acabarien cremant-se. La pandèmia del coronavirus ha propiciat un tomb en aquestes percepcions sobre la tecnologia en l’àmbit laboral, en el context de la quarta revolució industrial, o indústria 4.0. No en va, Emenecker destaca que allò que haurien de fer les organitzacions i els seus proveïdors és alliberar els empleats de les obligacions més repetitives o avorrides, «perquè puguin dedicar més hores a les connexions» que realment aporten valor. Dels humans, s’espera que siguin persones, no màquines, resumeix aquesta directiva. És probable que l’extensió del teletreball sigui el millor exemple de transformació digital que ha introduït massivament la crisi per la covid-19. Els experts estan convençuts que aquesta activitat continuarà quan se superi l’emergència sanitària. De fet, nombrosos executius i mandataris consideren que, sense aquest mètode, la crisi econòmica hauria estat encara més dura.