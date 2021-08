M’explica un amic que aquesta setmana, en el correu en el qual va rebre les entrades per poder anar a veure el partit del Girona FC contra l’Amorebieta, s’hi deia que si tenia alguna consulta la podia fer a través d’un correu electrònic. Hi va escriure, perquè tenia un dubte, dijous a la tarda. Cap resposta. Hi va tornar divendres al matí. Cap resposta. Divendres al migdia va provar de trucar a la seu del club per resoldre el dubte: un contestador automàtic li va repetir insistentment, en les cinc trucades que va fer al llarg d’una hora, que totes les línies estaven ocupades, que l’atendrien de seguida. Ecara no ho han fet. Continua tenint el dubte que tenia. I ara, a més, té moltes ganes de tornar el carnet de soci perquè se sent profundament ignorat pel Girona FC.

En aquestes mateixes dates l’estiu passat tot just començava un dur procés de recuperació després de passar tres setmanes entubat a la UCI per una pneumònia bilateral produïda per la maleïda covid-19.

Des d’aquí el meu profund agraïment a tot el personal sanitari tant de l’hospital de Figueres com de la UCI del Trueta i de l’hospital Santa Caterina que van fer possible superar aquesta malaltia, i em va permetre abraçar per primera vegada la meva filla Sophia nascuda durant la meva estada a la UCI.

També aprofito per encoratjar a totes aquelles persones que encara tenen reticències, que no dubtin en vacunar-se a veure si entre tots acabem amb aquesta plaga.

Amb aquests dos cartells Roses dona la benvinguda a qui viu o ve a passar uns dies a la vila marinera, possiblement i pel que es va veient després d’un temps de viure-hi o passar-hi unes vacances, caldria un altre cartell que digués «A Roses fot el que vulguis...».

Si tens ganes de fer uns castells a la sorra de la platja i posar el platet per tal que qui passa et doni propina, fes-ho, ja hi ha tres o quatre que ho fan i a més s’hi queden a dormir en una tenda de campanya.

Si tens ganes d’anar amb patinet esquivant turistes com si fos un eslàlom, fes-ho.

Si tens ganes de fer trenetes de colors sense posar-te la mascareta en qualsevol racó del passeig o de la vila, posant-te les cintes a la boca per llavors trenar-les als cabells dels clients, fes-ho.

Si vols fer quadres de qualitat artística dubtosa, amb unes pintures que empudeguen, cap problema, fes-ho.

Si tens un acordió i un amplificador i vols desafinar davant de qui està prenent en una terrassa un refresc, fes-ho, llavors passa pel mig de les taules passant el platet, i a vegades sense mascareta, fes-ho.

Si vols passejar amb el gos al voltant de la Ciutadella sense recollir ni un excrement, fes-ho.

Si vols posar una parada a tot el llarg i ample d’un lloc privilegiat com és el passeig marítim de Santa Margarida, venent còpies de marques famoses i cares de roba, bosses o ulleres, fent competència al comerç local, fes-ho.

Si vols posar una parada a la Fira de la Festa Major amb els decibels que molesten a 2 km de distància, fes-ho.

Si t’agrada que tot i pels possibles contagis per covid enguany no hi hagi focs d’artifici, doncs hi hauria massa aglomeració de gent, ves a la Fira de la Festa Major, allà hi trobaràs una gentada i cap control efectiu d’aforament.

Després de tanta llibertat de fer el que es vulgui, ens estranyem que primer Ciutadans i ara Vox fossin líders en resultats electorals en alguns barris de Roses.

Polítics de Roses, principalment els del govern, si us agrada tot plegat, seguiu així, passius, tapant-vos els ulls que no passa res.

A Roses fot el que vulguis !