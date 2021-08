L’aeroport de Girona hauria de ser considerat un dels elements turístics més importants de la demarcació i no ho és. Va ser plantejat en el seu moment com la porta d’entrada de milers de turistes en un temps d’obertura total. Després va passar per una crisi molt important i les seves instal·lacions van anar perdent activitat. L’arribada de les companyies de baix cost va suposar una revifalla molt important i l’aeroport es va girar com un mitjó. Va ser una època daurada que va obligar a reformar les velles instal·lacions. Ara la pandèmia ha acabat de donar una estocada quasi mortal. Una de les esperances que queda és que sigui un aeroport complementari del de Barcelona, tal com passa a moltes ciutats europees. Barcelona és l’aeroport principal i Girona pot beneficiar-se’n amb més vols. Només falta que hi hagi una bona connexió. Seria ja el moment de començar a treballar amb celeritat amb la connexió d’alta velocitat. Moltes ciutats europees disposen d’aeroports secundaris ben connectats amb la ciutat principal. Arribar a Girona i donar activitat a l’aeroport i després poder agafar un tren i en menys de mitja hora plantar-se a Barcelona hauria de ser una realitat. És una fórmula que també beneficiaria el turisme gironí, perquè el camí podria ser a la inversa també.