Com de neta és una ciutat, sovint ve a ser la seva principal carta d’entrada i presentació. En el cas de Girona, en determinats barris seria millor no veure segons quines imatges. Aquests dies de Nadal i Reis, en molts punts la brossa s’ha acumulat al voltant dels contenidors. Vidres, cartrons, papers, bosses de tota mena...tot escampat. Ni donaven l’abast els contenidors ni tampoc alguns ciutadans són gaire curosos a l’hora de dipositar les deixalles. Literalment, hi havia voreres on pràcticament era impossible passar-hi. Aquesta és una imatge que es dona sovint però en dates com aquestes -i en dies festius i caps de setmana- la situació s’agreuja. Una situació diferent és mostra als contenidors més nous que porten un codi per fer-ne ús. Aquests contenidors estan tancats i no tothom hi pot accedir. Seria bo que en determinats dies es reforcés el sistema de neteja per evitar aquestes imatges que posen al límit la salubritat. No cal esperar a que algú faci un tuit o pengi alguna fotografia a Instagram per començar a actuar. Només cal passejar per la ciutat i salta a la vista que hi ha espais molt bruts. Ara que encetem un nou any caldria que ens proposéssim millorar la neteja de Girona a tots els nivells. I que aquest compromís s’adopti des del centre de la ciutat fins a tots els barris.