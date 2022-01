La numerologia és present des del principi dels temps. Egipcis, romans, grecs, cabalistes jueus... cultures i religions senceres l’han aplicat, s’hi han basat: hores, dies, setmanes, mesos, anys, segles. Grans personatges l’han aplicada, exemple, Nikola Tesla, inventor, sempre m’ha fascinat la teoria de la numerologia, la parapsicologia, l’astronomia, el karma...

L’any actual, 2022. Quan un any suma 3 és bo, quan suma 6 és excel·lent, i quan suma 9 és extraordinari. Agafem l’any 2022, 2+2+2=6, excel·lent, i ara 6x6=36 sumats els dígits, surt 9: extraordinari. Per contra, els anys 1 és neutre, i els 4 i 7 no són bons.

L’any 1992, que sumava 3, va ser un any bo, ho recorden? El 1993, la suma del qual dona 4, dolent. Any 2019, anomenat pre-pandèmia: bo. En canvi, els dos anys de la pandèmia –2020 i 2021– són dolents. El 2007, abans d’esclatar la bombolla immobiliària, va ser extraordinari; el 2008, un desastre. Una recomanació, amable lector: si ha de prendre decisions –personals, familiars, empresarials, o de qualsevol mena– no esperi i les prengui aquest any que ara iniciem. Vostè decideix. El gran mestre Dalí, una figura irrepetible, que es va avançar en els temps, donaria el seu toc surrealista.

Centrem-nos en la parapsicologia, el 2022 serà un any d’augment dels divorcis, d’ictus, d’atacs de cor, isquèmies... Això és dolent, però molt personalitzat. Les previsions preveuen un augment dels suïcidis. En el destí tot està escrit, i tot està determinat per cada persona, tret dels suïcidis, que són de lliure albir, de decisió de la persona. Crec un error amagar els suïcidis i no explicar i ajudar als potencials autors les conseqüències que impliquen. Si els que ho volen intentar les sabessin no n’hi hauria ni un. Són un desgavell social i un autèntic drama. Hi ha gairebé quatre vegades més morts per suïcidi entre joves de 0-29 anys que no pas de COVID-19.

Tenim per davant un excel·lent any 2022 amb algunes particularitats personals, per decisió personal de cadascú. Ànims i endavant. Els números i aires a favor. Aprofitem-ho.