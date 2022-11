La importància (real) de les màquines

La indústria 5.0 és el nou pas en l’avenç cap a processos de producció més eficients i ecològics. En múltiples sectors, com el químic, els directius s’han centrat en els darrers anys en la digitalització de les plantes. A partir d’ara, amb les habilitats cognitives i de creativitat de les màquines, les persones recuperaran el temps que havien perdut en el passat per aportar un valor que només elles posseeixen. Així, com assenyalen els experts, la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic (machine learning) no competeixen amb els humans, sinó que potencien les seves característiques positives i en minimitzen els defectes inevitables. En el curs de la quarta revolució industrial, nombroses empreses van invertir en sistemes ciberfísics, de processament de dades i de computació al núvol per disposar d’entorns més eficients. Les plantilles sovint ocupaven posicions subsidiàries en els plans de futur de les companyies, ja que la confiança en els robots era exagerada. De manera que s’intuïa l’amenaça d’una usurpació de funcions que disgustava molts actors. Però la veritat és que la col·laboració real entre màquines i éssers de carn i ossos encara és molt incipient, com conclou el director executiu i fundador de North America Inc., Andreas Eschbach.