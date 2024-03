L'exèrcit fantasma

Per pressió interna o externa, les bombes deixaran de caure sobre Gaza i deixaran un escenari apocalíptic. El procés de rehumanització imprescindible per a la pau sembla avui pràcticament impossible. Quan Hamàs, a més d’assassinar i segrestar, va utilitzar les formes més extremes d’agressió sexual no només va destrossar les víctimes i va commocionar tots els israelians, també va fer exhibició d’aquesta violència. Buscava la radicalització dels seus, aprofundir en la manca de compassió cap a aquelles dones que representaven l’enemic en tants sentits. La investigació que va dur a terme The New York Times és esgarrifosa: el cadàver d’una dona amb dotzenes de claus a les cuixes, trets a les vagines, una víctima apunyalada mentre era violada, a una altra li van tallar el pit i hi van jugar... Costa llegir-lo.

Amb el seu brutal atac i el seu mercadeig d’ostatges, Hamàs no només iniciava una partida contra Israel, esperonava uns palestins que amb prou feines tenien ànim per subsistir. Sabia que un extremista acorralat com Netanyahu elevaria la resposta fins al deliri. Si l’atac de Hamàs és el símbol de l’aberració per a una població israeliana que es permetia viure d’esquena al mur, el genocidi que executa Israel és l’últim pas per a uns palestins que ja patien un asfixiant apartheid.

Avui, els gazatís vaguen sense saber com posar-se fora de perill. Les directrius d’Israel només són trampes per aniquilar-los. Els supervivents, amb la seva vida esfondrada i absències insuportables al seu àlbum familiar, erren per un present de gana, misèria absoluta, terror i destrucció. Com no entendre aquest adolescent palestí que només viurà per a la venjança? Milers de nens morts, milers d’orfes. De les cendres, un exèrcit de supervivents ferits i traumatitzats, convençuts que no hi ha rastre d’humanitat als israelians ni als seus còmplices. Hamàs -i els qui el financen- ja té els soldats per a la seva gran partida. Només un horitzó d’esperança real i dignitat podrà competir amb una presó de ràbia, dolor i fantasmes.