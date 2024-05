Alibaba: obrir per tancar

La intervenció de Tongyi Qianwen, l’alternativa al popular ChatGPT creada per l’empresa xinesa Alibaba, ha propiciat l’aparició de Taobao Ask, vinculat al famós lloc en línia homònim i emprat per comprar i socialitzar. Aquest extra, que es troba en fase de prova, permet sol·licitar recomanacions personalitzades al detall. Els usuaris que ja han gaudit d’aquesta experiència destaquen la satisfacció que n’han obtingut. Els científics d’Alibaba han integrat a més a més Tingqu, que opera amb les indicacions per veu dels seus consumidors, captades per l’altaveu intel·ligent Tmall Genie i el seu servei de missatgeria instantània des del treball DingTalk. Amb aquesta innovació, es poden aconseguir resums de reunions, horaris individuals, llistes de tasques pendents, materials promocionals i fins i tot plans d’acció. Sigui com sigui, els responsables d’Alibaba aposten fonamentalment perquè els ciutadans i les organitzacions adaptin els productes de la companyia a les seves necessitats respectives, com porta recalcant el seu director executiu, Eddie Wu, uns quant mesos. Sense anar més lluny, així es pot procedir amb Tongyi Wanxiang, un avançat programari pensat per generar imatges. De fet, la corporació xinesa, a diferència de ChatGPT o Google Bard, ha optat per obrir el codi, tota una declaració d’intencions, en la línia d’allò anunciat per Wu. n

