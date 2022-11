Quin és al preu/hora que es recomana que cobri la treballadora, tenint en compte que la resta de obligacions les assumeix la part contractant?

El salari mínim dels empleats de la llar familiar que treballin per hores, en règim extern, serà de 7,82 euros per hora efectivament treballada. En aquest import està inclosa la part proporcional de les gratificacions extraordinàries i vacances. Si no s’inclouen les vacances, l’import és de 7,29 euros per hora treballada.

Amb la nova regulació s'ha de pagar quelcom més?

La retribució no ha variat però sí la cotització. A partir del dia 1 d’octubre (i fins el 31 de desembre a l’espera que la Llei de pressupostos aprovi la corresponent a l’any 2023) la cotització per atur és del 6,05%, del que el 5% serà a càrrec de l’ocupador i el 1,05% a càrrec del treballador i la cotització pel FOGASA serà del 0,2% a càrrec exclusiu de l’ocupador. Ara mateix hi ha una bonificació del 80%.

Si tinc una persona que ve a netejar a casa només 2 hores setmanals, li he de fer un contracte? Gràcies!

Sempre s’ha de fer un contracte que reguli la relació laboral i donar d’alta a la Seguretat Social al treballador, independentment de les hores que treballi.

Si no faig contracte quines conseqüències puc tenir?

Si no fa contracte de treball s’entendrà que la relació laboral és per temps indefinit i a jornada complerta, excepte prova en contrari. Ara, les conseqüències més greus seran si tampoc dona d’alta al treballador a la Seguretat Social donat que a més de poder ser sancionat per la Inspecció de Treball, en el cas de que el treballador tingui dret a una prestació, l’ocupador s’haurà de fer càrrec del pagament de la mateixa en la part corresponent al temps no cotitzat, el que pot suposar, per exemple, si es produeix un accident de treball, que hagi de pagar el total de la prestació.

La treballadora es pot negar a no tenir contracte o a no declarar? Si és així pot signar un paper conforme es nega?

L’obligació de fer el contracte i donar d’alta al treballador és de l’ocupador (fins el 31 de desembre es possible pactar que l’obligació l’assumeixi la treballadora si treballa menys de 60 hores al mes). El fet que l’empleat de la llar signi un document privat no eximeix a l’ocupador de les seves responsabilitats. Per tant, si la treballadora es nega, no s’hauria d’iniciar cap relació laboral.