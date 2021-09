En el seu debut en el món de les sèries, La Fortuna, Alejandro Amenábar converteix funcionaris espanyols del Ministeri de Cultura en herois al més pur estil Spielberg. «Es pot veure un sentit patriòtic en la sèrie, en el bon sentit», segons va dir ahir en roda de premsa a Sant Sebastià.

Els sis capítols de La Fortuna, basada en la versió del cas Odyssey que va donar el valencià Paco Roca al còmic El tesoro del cisne negro, es van projectar ahir, fora de concurs, en la penúltima jornada de festival de cinema i arribaran a Movistar + el 30 de setembre. Amenábar reconstrueix el litigi que durant cinc anys, entre 2007 i 2012, va enfrontar al Govern d’Espanya amb una empresa caçatresors nord-americana pel tresor de la fragata espanyola Nuestra Señora de las Mercedes, enfonsada el 1804 pels anglesos a l’Atlàntic, una fortuna valorada en 500 milions de dòlars.

El guanyador d’un Oscar per Mar adentro (2005) la defineix com una sèrie d’entreteniment genuí, amb un estil inspirat en les pel·lícules que va veure de petit de Spielberg, Robert Zemeckis o James Cameron. Amenábar recrea els dos mons, el nord-americà i l’espanyol, amb les seves llums i ombres. «Volia donar pinzellades sobre les dues cultures, en el cas espanyol els herois són funcionaris perquè volia mostrar com de vegades gent anònima, des de les institucions, lluita per fer allò correcte.

El protagonista és un jove diplomàtic, Alex Ventura (Álvaro Mel), que es troba de cara amb el cas Odyssey en el seu primer destí, el Ministeri de Cultura, i s’alia amb Lucía (Ana Polvorosa), una funcionària de Patrimoni. A la part americana del repartiment destaquen Stanley Tucci com Frank Wild, el caçador de tresors i Clarke Peters com Jonas Pierce, l’advocat que representa Espanya. Amenábar va explicar que en el cas de la parella protagonista va afegir-hi un element d’oposició ideològica que no estava present en el còmic, de manera que ell respon al perfil més conservador i ella més progressista, per reforçar la idea de la barreja .