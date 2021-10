Scarlett Johansson i Disney han arribat a un acord per resoldre la denúncia que l’actriu va interposar contra el gegant de Mickey Mouse pels beneficis de la pel·lícula Black widow (Viuda negra). Johansson ha assegurat estar «molt contenta» per haver solucionat les seves «diferències amb Disney» i mostrant-se disposada a treballar de nou amb aquest estudi en el futur. L’actriu nord-americana, doblement nominada a l’Oscar per Jojo Rabbit (2019) i Marriage story (2019), va demandar a finals de juliol Disney per l’estrena simultània als cines i Disney+ del film, una cosa que, segons la seva opinió, la va perjudicar econòmicament.