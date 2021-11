El concurs de cuina de La 1 de Televisió Espanyola MasterChef ha obrir ahir el càsting per a la desena edició, un procés al qual l’anterior temporada es van presentar 70.000 candidatures, de les quals van sortir 16 concursants i un guanyador, Arnau París.

A la novena temporada, el concurs que produeix RTVE en col·laboració amb Shine Iberia va assolir una mitjana d’1,6 milions d’espectadors (15,1 % de quota) i 2 milions (21,9 % de quota) a la final, recorda un comunicat de la cadena pública.

Els aspirants a aquesta nova edició han d’emplenar un formulari a la pàgina web de RTVE per entrar al programa i cuinar per als jutges Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera.

L’exitosa fórmula creada per l’anglès Franc Roddam per a la BBC el 1990 fa més de 30 anys que conquereix l’audiència i ha superat les 500 edicions a tot el món. A Espanya ja són prop de 25 les edicions, si se sumen al format més tradicional altres com Masterchef Celebrity, Masterchef Kids i Masterchef Abuelos.