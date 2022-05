Locomía, la sèrie documental sobre un dels grups més emblemàtics dels anys 90, arribarà a Movistar + el pròxim 22 de juny. La plataforma, que anuncia que la producció inaugurarà el Serialitzats Fest dEivissa el divendres 27 de maig, la defineix com «una història sobre èxit, traïcions, gelosia, anarquia, homofòbia i oblit». Locomía constarà d’un total de tres episodis, que arriben més de tres dècades després que el grup irrompés amb el seu particular estilisme, coreografies i ventalls per progressar i obrir-se a l’exterior. Movistar + ha produït la docusèrie en col·laboració Boxfix i assegura que serà «el culebró més gran mai ballat».