En aquests tres anys d´existència, Atresplayer Premium, la plataforma de pagament d’Atresmedia, s´ha caracteritzat pels seus innovadors projectes. Ja n’ha estrenat un total de 18, als quals se n’incorporaran 25 més. Alguns veuran la llum el 2023. Entre ells Una vida bárbara, una docusèrie sobre Bárbara Rey; El enigma Nadiuska, protagonitzat per una de les dives del «destape», i una més sobre el gimnasta Gervasio Deferr. També una sèrie de Nando López, l’autor de La edad de la ira, Red Flags; la segona temporada de La nóvia gitana, La red púrpura, i el podcast de Manuel Bartual i Carmen Pacheco, Santuario, adoptarà format audiviosual de la mà de la plataforma. D’altra banda, La Ruta tindrà la seva continuació en una sèrie sobre La Ruta: Ibiza, que va ser una evolució d’aquella i va donar origen a aquest fenomen de festa i discoteques que és Eivissa.

La docusèrie de Bárbara Rey s’elaborarà a partir de les moltes hores d’àudio gravades per l’actriu. Prèviament, s’estrenarà la sèrie Cristo&Rey, que explica la vida de la parella formada per l’actriu i el domador de lleons. D’altra banda, la que gira al voltant de Nadiuska, que és viva, però fa anys que està allunyada dels focus, servirà no només per conèixer la seva vida i la seva trajectòria, sinó també per retratar una època de la història del país.

Gervasio Deferr, la vida del qual s’explica a l’autobiografia escrita amb l’ajuda del periodista Roger Pascual El salto, representarà en aquesta sèrie documental tots aquests joves esportistes que durant uns anys van viure l’èxit i que després van acabar desapareixent del món de l’esport. La ficció, una adaptació del llibre, recrearà, així mateix, uns JJOO, els del 92, que van fer història.

La sèrie de Nando López està basada en la novel·la Red flags i explica el món de la sexualitat entre els joves des d’una perspectiva nova. Ja no és un institut on es desenvolupen aquestes relacions, sinó a les xarxes socials.