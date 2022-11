Caminos de la música és un viatge musical que recorre diferents ciutats i en què es posa de manifest el talent i el patrimoni artístic i cultural espanyol. El format compta amb la participació dels millors músics, compositors i orquestres del país, amb la missió d’apropar la música clàssica al gran públic. La primera temporada de la sèrie consta d’un total de set capítols i recorrerà les ciutats de Barcelona,​Madrid, València, Granada, Alacant, Mallorca i Sant Sebastià, aprofundint en la seva riquesa musical, de la mà de músics i orquestres locals.

La sèrie, produïda pel grup Prensa Ibérica i Orange, ha estat dirigida per la cineasta Pilar Pérez Solano, premi Goya 2014 a la Millor Pel·lícula Documental per Las maestras de la República. La pianista Marta Moll de Alba, creadora i guionista de Caminos de la música, assegura que «la nostra cultura és allò que realment ens fa únics i allò que ens uneix com a societat. Posem de manifest els valors de la música, tan units a l’essència de l’ésser humà». Per part seva, Adrián Ivorra, director general audiovisual del grup Prensa Ibérica i productor executiu de la sèrie, assenyala que «la qualitat, la música i l’interès dels espectadors ha estat la guia que hem emprat en la producció de la sèrie en un entorn en què el consum audiovisual ha experimentat un creixement sense precedents».

El primer episodi de la sèrie, que es podrà veure cada dimecres a les 20 h a La 2, ja es troba disponible a la plataforma RTVE Play de la corporació pública. El lliurament, centrat en la ciutat de Barcelona, visita el Palau de la Música Catalana de la mà del director Joan Oller, escolta les reflexions del mestre Jordi Savall, i es capbussa en l’Arxiu Alícia de Larrocha, una de les pianistes més importants del segle XX, especialitzada principalment en interpretar l’obra de Mozart.