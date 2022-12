Álex i David Pastor, els directors de pel·lícules com Infectados i Los últimos días, van dissenyar un thriller inquietant i claustrofòbic a The head, una sèrie ambientada en una estació científica a l’Antàrtida on es produïa una reguera de assassinats. Dos dels personatges d’aquesta coproducció hispanojaponesa (entre Mediapro i Hulu Japan) i rodada en anglès són el fil de continuïtat a la segona temporada, que arriba a HBO Max demà dijous carregada de canvis: la sortida dels Pastor, nous actors espanyols i internacionals i un renovat escenari on es desenvolupa la intriga.

L’acció s’ambienta ara a l’Alexandria, un vaixell científic amb una important missió contra el canvi climàtic que navega per una de les zones més inaccessibles del planeta, el punt Nemo de l’Oceà Pacífic. «Es manté la sensació que no es pot escapar perquè si abans els personatges estaven envoltats de gel, ara estan al mig de l’aigua», explica Jorge Dorado, director dels sis episodis que componen aquesta segona temporada, creada per Ran Tellem, director de Contingut Internacional de The Mediapro Studio. Perquè, com en l’entrega anterior, el joc estarà a descobrir qui està darrere de les morts que s’aniran produint, «a l’estil Agatha Christie, a què s’ha afegit un gran element de supervivència i una situació extrema», segons Dorado.

Els dos únics actors que repeteixen en el repartiment són l’irlandès John Lynch, al paper de l’ambiciós científic Arthur Wilde, i la jove escocesa Katharine O’Donnelly, com la doctora Maggie Mitchel. I, encara que l’elenc és força coral, la lluita es produeix bàsicament entre aquests dos personatges que, curiosament, pràcticament no tenen cap escena junts. L’espectador haurà de prendre partit per l’un o l’altre, ja que arrosseguen el seu odi i desig de venjança des de la primera temporada. «Pel meu personatge hi ha dos Maggies. Una és la que se surt amb la seva i l’altra és al cap, viu dins de la seva ment i segueix destruint-lo i atacant-lo», recalca Lynch.