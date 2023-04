Tota comunitat de veïns sol tenir entre els seus propietaris la figura del president. Es tracta d’un sistema que serveix tant per assumir les tasques derivades del funcionament de la finca com per fer d’enllaç amb la gestoria o empresa administradora de la finca. Cada comunitat pot triar com fer l’elecció del president que sol ser per un termini anual. No obstant, el fet que la societat vagi cada cop més atrafegada sovint fa que en algunes comunitats s’opti per prescindir del càrrec i deixar-ho tot en mans d’una empresa.

El president de la comunitat ha de recollir les observacions fetes per la resta de propietaris i veïns i assegurar-se del correcte funcionament de tots els serveis. És qui, en el cas de no disposar d’un gestor extern, de portar fins i tot la comptabilitat si bé en alguns casos algunes finques també disposen del secretari per fer aquesta i altres funcions. Actualment, moltes finques i edificis mantenen aquests càrrecs, però el cert és que també se solen encarregar els serveis a un administrador o administradora de finques. Aquest darrer pot facilitar també la contractació de diversos serveis que pot necessitar un bloc d’habitatges com ara la neteja, la vigilància o un servei d’avaries en cas d’una urgència o un problema que no es pot esperar.

Però què passa si no es vol exercir la funció de president de la comunitat? El càrrec de president de la comunitat de veïns té una durada d’un any, excepte si es donen circumstàncies especials que fan possible renunciar-hi. Les declinacions al càrrec de la presidència acostumen a ser freqüents perquè hi ha molts copropietaris escollits que no habiten al pis de la seva propietat, o per motius de salut o avançada edat.

Un propietari pot sol·licitar davant la junta de veïns que s’accepti la seva renúncia. Això vol dir que, davant la designació de determinat veí com a president i la seva negativa, la junta pot simplement acceptar les seves raons i procedir a una nova elecció, sorteig o a designar el següent veí si el càrrec és rotatori. Però si la junta de propietaris es negués a la renúncia, la llei preveu la instància judicial. Per iniciar el «procediment d’equitat», com s’anomena a aquest procés, almenys haurà d’acompanyar-se l’acta amb el nomenament, els documents que acreditin la situació que es pretén provar (per exemple, un certificat mèdic), i una llista dels propietaris de la finca davant el jutjat.