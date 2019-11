El director del Trueta assegura que "no és urgent" construir el nou hospital

El nou director de l'hospital Josep Trueta de Girona, el doctor Antoni Juan Pastor, ha assegurat que "no és urgent" que es construeixi el nou edifici i sosté que l'actual hospital pot continuar en funcionament "molt temps més". Juan Pastor, que va assumir la direcció del Trueta fa poc més de dues setmanes, ha afirmat que l'hospital té una estructura "molt digna" i que, tot i que és vell, és funcional i compleix "de sobres" amb les exigències de confort. "Girona es mereix un nou hospital, però urgent no és", ha afirmat. El director ha afirmat que el pressupost del Trueta per a aquest any serà inferior al de l'any passat però creu que podran ajustar despesa sense que afecti a l'assistència als pacients.

El doctor Antoni Juan Pastor va assumir la direcció de l'hospital universitari Josep Trueta de Girona el 6 de maig en substitució de la doctora Àngels Morales, rellevada del càrrec després de gairebé cinc anys. La gerència va explicar que el canvi estava suscitat perquè buscaven un "nou perfil" al capdavant del Trueta. Juan Pastor assegura que el seu és un perfil "eminentment assistencial". Des del 2011 ha coordinat Urgències, Medicina Interna i Malalties Infeccioses al mateix hospital.

Un dels reptes de futur per al Trueta és la construcció d'un nou hospital que substitueixi les instal·lacions actuals, que daten de l'any 1956. El nou director del Trueta ha assegurat que, per als professionals que treballen a l'hospital, el trasllat a un nou edifici "no és una prioritat" i considera que les actuals instal·lacions són "molt dignes". "He treballat en cinc hospitals i trobo que aquest està molt ben cuidat", ha afirmat el doctor Juan.

El director del Trueta ha afirmat que, tot i que és un edifici vell, compleix amb les exigències de confort i funcionalitat exigibles a un hospital modern. A més, ha recordat que s'han fet remodelacions en bona part de les àrees de l'hospital per adaptar les instal·lacions a les necessitats.

Antoni Juan diu que "entén" que Girona i els gironins reclamin un nou hospital, però creu que l'edifici actual no és un problema per al dia a dia de l'hospital ni per atendre els pacients de forma digna. Segons el director del Trueta, no hi ha cap problema estructural a l'edifici i podrà continuar en funcionament "el temps que faci falta".

"I si fos necessari que es fes algun tipus d'obra per estar aquí un temps més, ho faríem encara que la situació econòmica sigui complicada", ha afirmat tot i que assegura que ara per ara no és necessari perquè l'hospital està en bones condicions. Juan Pastor conclou que "de cap manera és urgent" accelerar la construcció del nou hospital perquè sigui necessari abandonar l'edifici actual.

Menys pressupost

Juan Pastor ha admès que són moments "complicats" per assumir la responsabilitat de dirigir un hospital perquè segur que hi haurà menys diners per invertir com a conseqüència de la situació econòmica de país. Tot i això, està convençut que "encara hi ha marge" per millorar l'eficiència en la gestió i disminuir despesa sense que això afecti l'atenció que reben els pacients.

El pressupost del Trueta per a l'any passat va ser 5 MEUR (milions d'euros) inferior al del 2011 i, segons ha afirmat el director de l'hospital, el pressupost per a aquest any també serà inferior. "Encara no sabem en quant, però segur que serà inferior", ha afirmat. Juan Pastor, però, assegura que "no es creuaran línies vermelles" perquè qualsevol ajust està "calculat" perquè els pacients no paguin les conseqüències de les retallades pressupostàries.

Millorar la coordinació, disminuir les hospitalitzacions de malalts crònics, crear sinèrgies amb altres hospitals o estalviar en farmàcia són, segons Juan Pastor, algunes de les vies per estalviar més. També promou millorar la coordinació entre treballadors per cobrir els torns amb el mateix personal.

Actualment, el Trueta compta amb una plantilla d'uns 1.600 professionals. "Som la primera empresa en nombre de treballadors de la ciutat", ha explicat Juan Pastor que admet que han deixat de contractar substituts però afegeix que fan "el possible" per garantir la continuïtat de tota la plantilla.

El nou director del Trueta ha volgut llançar un missatge de gratitud als professionals que estan fent un "gran esforç" per ser curosos amb la despesa i per fer "el mateix o inclús més, amb menys". Segons Juan Pastor una demostració d'aquest esforç és que l'hospital rep més agraïments de pacients que queixes. "Això vol dir que s'està fent bona feina", ha conclòs.