L'OMS deixa de considerar la transsexualitat com una malaltia mental

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha exclòs la transsexualitat com una malaltia mental i ha incorporat l'ús abusiu dels videojocs com un desordre de comportament en la primera actualització de la seva Classificació Internacional de Malalties en gairebé tres dècades.

Després d'onze anys de treballs, l'OMS ha decidit que la transsexualitat, que és un desordre de la identitat de gènere, surti de l'apartat de malalties mentals -cosa que portaven anys reclamant les associacions LGTBI-, i entri en el dels comportaments sexuals.

Es manté d'aquesta manera dins de la classificació perquè quan una persona busqui ajuda mèdica l'obtingui ja que en molts països, si la diagnosi no està inclosa a la llista, el sistema sanitari públic o privat no reemborsa el tractament.

"Volem que les persones que pateixen aquestes condicions puguin obtenir l'ajuda sanitària quan la necessitin", ha explicat en roda de premsa el director del departament de Salut Mental i Abús de Substàncies de l'OMS, Shekhar Saxena.

Però deixa de ser considerada una malaltia mental "perquè no hi ha evidències que una persona amb un desordre d'identitat de gènere hagi de tenir automàticament al mateix temps un desordre mental, encara que passi molt sovint que vagi acompanyat d'ansietat o depressió".

A més, "si a les persones amb un desordre d'identitat de gènere es les identifica automàticament com algú amb un desordre mental, en molts països se'ls estigmatitza i pot ser que se'ls redueixi les oportunitats de buscar ajuda".

Una altra de les modificacions més cridaneres de la classificació és la inclusió dels videojocs en un nou desordre, el del "joc" perniciós, que s'incorpora a la mateixa llista on també està l'acció nociva d'apostar.

"Incloem el desordre de jugar de forma addictiva després d'analitzar les poques evidències que tenim i després d'escoltar un Comitè Científic que va suggerir que aquest nou fenomen s'inclogués com una malaltia que pot i ha de ser tractada", ha destacat Saxena.

Precisament, aquesta manca de dades empíriques és una de les raons per incloure aquest desordre a la llista, perquè les informacions que s'han analitzat apunten cap a una direcció, però l'OMS vol assegurar-se i valorar el seu abast real.

De fet, l'OMS estima que entre un 2 i un 3 per cent dels que juguen a videojocs tenen un comportament abusiu i perniciós, però volen tenir certesa científica.

Així mateix, el fet que aquest desordre estigui inclòs en la llista de malalties permet a les persones que el pateixen comptar amb ajuda de forma oficial, ja que el sistema el reconeix com una malaltia, per la qual cosa està cobert pels sistemes públics de salut i per les assegurances.